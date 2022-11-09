Во Владивостоке может появиться развлекательный центр «Союзмультпарк»

Вот как выглядит один из залов в «Союзмультпарке» в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке хотят создать мультимедийный развлекательно-развивающий центр от киностудии «Союзмультфильм». В уникальном пространстве будут соседствовать парк развлечений и школа анимации для детей. Это обсудили мэр Владивостока Константин Шестаков и управляющий Приморским отделением «Сбера» Сергей Радюшкин в эфире подкаста «Морское утро».

Пока неизвестно, где и когда откроется «Союзмультпарк» в дальневосточной столице. Но к финансированию проекта подключится «Сбер». Сергей Радюшкин рассказал, как будет выглядеть центр:

– Из себя этот проект будет представлять разноформатный парк. С одной стороны, там будут развлечения, с другой – постоянно действующая школа анимации для детей. Мы все четко понимаем, что это и элемент воспитания наших детей с точки зрения правильных жизненных принципов, и туристически очень интересный проект.

Сейчас ведутся переговоры с мэрией о том, чтобы занять помещение городского океанариума на Батарейной, 4.

Напомним, что весной 2022 года российская анимация отметила свое 110-летие. В честь этого Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева и киностудия «Союзмультфильм» организовали выставку «И все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов».

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