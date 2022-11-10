В подробностях случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неудачная попытка дрифта закончилась жестким ДТП. Об этом сообщает портал «Виртуальная Находка». По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в темное время суток в городе Находка. Водитель белого авто, марка которого пока не установлена, решил показать свой уровень вождения и устроить дрифт прямо на дороге. Въехав на кольцо, рулевой остановился, словно готовясь к шоу, которое он же и намеревался устроить. Спустя несколько секунд простоя машина тронулась, а шофер приступил к исполнению задумки. Однако все закончилось совсем не так, как предполагалось.

В какой-то момент шофер потерял управление транспортным средством, машину понесло по трассе, и на полном ходу авто влетел в автобусную остановку «Рыбный порт». К счастью, в момент ДТП никого из людей там не оказалось. Можно только догадываться, какими могли быть последствия такого неудачного дрифта.

В подробностях случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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