Центр культурного притяжения в селе Спасском открыл двери после капительного ремонта

первый капитальный ремонт за долгие годы помог преобразиться культурному объекту. Фото: Социально-культурный центр Спасского района.

Первый капитальный ремонт с момента сдачи Дома культуры в эксплуатацию в 1974 году провели в селе Спасское Спасского района.

Благодаря выделенным средствам – около 8 миллионов из краевого и 4 миллиона из федерального бюджетов – удалось обновить фасад, отремонтировать малый, паркетный зал, а также танцевальный класс. Ожидается, что обновленное учреждение станет центром притяжения на краевом уровне.

– Здесь работают кружки для детей и взрослых: хореографические, спортивные, прикладного творчества. Проводятся культурно-массовые мероприятия. Частыми стали встречи «Серебряных добровольцев Приморья». Не забывают нас и краевые коллективы. Приморская филармония, краевые театры. И всегда Дом культуры полон гостей, которых работники учреждения встречают тепло и радушно, и всем хочется приходить сюда снова и снова, – поделилась директор дома культуры Надежда Терещенко.

Руководитель инспекции по охране культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий поздравил местных жителей с долгожданнй модернизацией Дома культуры. Кульминационным моментом презентации обновленного здания стало открытие мемориальной плиты героям Гражданской войны. Она расположилась на памятнике односельчанам-участникам Гражданской и Великой Отечественной войн.

На памятнике возле Дома культуры установили мемориальную доску. Фото: Социально-культурный центр Спасского района.

Ремонт Дома культуры в Спасском стал частью национального проекта «Культура». Как отметили специалисты пресс-службы краевого правительства, с 2019 года сделали капитальный ремонт 98 муниципальных объектов культуры в Приморье. В этом году строится четыре Дома культуры, еще в 16 проходит модернизация. Помимо этого, обновляются детские школы искусств, учреждения образования и создаются модельные библиотеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Модельная библиотека, оборудованная по последнему слову техники, открылась во Владивостоке

Любимая многими «Чеховка» превратилась в настоящий информационный центр (подробнее...)

В Советском районе во Владивостоке отремонтировали учреждения образования

В школах и детских садах починили кровли и фасады (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.