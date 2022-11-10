Отключения продлятся до десяти часов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке пройдут отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Так, по данным ведомства, подача холодной воды утром четверга, 10 ноября, прекратится в домах по улице:
Калинина, 275, 277, 279, 279а, 281.
Водоснабжение здесь будет отсутствовать с 9 до 19 часов. Специалисты говорят, что отключение аварийное, ведутся ремонтные работы.
Напомним, что совсем недавно целый район Владивостока остался и без воды, и без отопления. Причиной стал серьезный порыв трубопровода в районе улицы Станюкевича. Специалисты «Дальневосточной генерирующей компании» оперативно устранили аварийную поломку, и уже в этот же день тепло вернулось в дома жителей дальневосточной столицы.
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