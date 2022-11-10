Отключения продлятся до десяти часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке пройдут отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, подача холодной воды утром четверга, 10 ноября, прекратится в домах по улице:

Калинина, 275, 277, 279, 279а, 281.

Водоснабжение здесь будет отсутствовать с 9 до 19 часов. Специалисты говорят, что отключение аварийное, ведутся ремонтные работы.

Напомним, что совсем недавно целый район Владивостока остался и без воды, и без отопления. Причиной стал серьезный порыв трубопровода в районе улицы Станюкевича. Специалисты «Дальневосточной генерирующей компании» оперативно устранили аварийную поломку, и уже в этот же день тепло вернулось в дома жителей дальневосточной столицы.

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