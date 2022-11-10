Министра транспорта в Приморье отчитали после массового ледового побоища

Ледовое побоище 8 ноября в пригороде Владивостока Фото: Соцсети

Предостережение объявлено министру транспорта и дорожного хозяйства в Приморье. Первый заместитель прокурора края Роман Пантелеев отчитал Алексея Игнатенко. Не исключено, что все это связано с последними событиями на автомобильном мосту в районе Подгороденки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прокуратуре сообщили, что проведенный анализ показал недостаточный уровень подготовки дорожной техники и специалистов, которые должны обеспечивать безопасность движения. Это приводит к дезорганизации автомобильного сообщения, а также становится явной угрозой транспортной доступности отдельных населенных пунктов.

Заместитель прокурора Приморского края Роман Пантелеев и министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко Фото: Прокуратура Приморского края

Чтобы в будущем подобных эксцессов, а также нарушения законов не допустить, Роман Пантелеев объявил министру предостережение. Обеспечение законности в зимний период и готовность оперативных служб к ликвидации последствий после осадков контролируют органы прокуратуры.

Напомним, пару дней назад, 8 ноября, на трассе в Приморье «побились» сразу 38 автомобилей в шести авариях. Пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.

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