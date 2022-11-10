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НовостиВладивосток10 ноября 2022 2:54

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказался о необходимости развивать спорт на Дальнем Востоке

Новую спортивную программу обсудили на заседании
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Заседание было посвящено развитию спорта на Дальнем Востоке.

Заседание было посвящено развитию спорта на Дальнем Востоке.

Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Развитие спорта на Дальнем Востоке обсудили на федеральном уровне. Дал поручение развивать специальную спортивную программу в регионе полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Решение было принято по итогам доклада Министра спорта России Олега Матыцина и Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Принял участие в заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев рассказал, как агрессивная политика ряда недружественных стран повлияла на участие спортсменов в международных соревнованиях:

– Участие наших ребят в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх находится под вопросом. Мы должны эти международные соревнования чем-то заместить. Сделать так, чтобы у ребят продолжался их спортивный путь, чтобы они видели перспективу.

Новые форматы спортивных мероприятий в России созданы для преодоления ограничений. Они помогут сохранить соревновательную практику.

– Нужно организовать спортивную работу так, чтобы после того, как мир воссоединится, мы были сильнее, чем сейчас, чтобы мы побеждали, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Необходимо отметить, что на строительство социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока из федерального бюджета в 2018-2023 годах выделено 122,8 миллиарда рублей. На спортивные объекты из этих средств уже выделен 21 миллиард.

Ремонт и строительство спортивных объектов осуществляются с помощью «Единой субсидии». Дальневосточным регионам выделят дополнительно около 1 миллиарда рублей. На эти деньги в течение двух лет будет построено порядка 50 модульных залов.

Новые спортивные объекты создаются в Магаданской области. Ими стали лыжный стадион и спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в детском лагере «Северный Артек». Создаются они в рамках «Дальневосточной концессии». На рассмотрении Минвостокразвития России находится еще 31 заявка от дальневосточных регионов.

Олег Кожемяко дополнил, что в Приморском крае есть два проекта в рамках «Дальневосточной концессии»:

– Первый – это курорт в Арсеньеве. Он имеет большое значение для города, края и страны в целом. Второй – центр единоборств. Проекты достаточно глубоко проработаны. С Минвостокразвития России просим их поддержать, – отметил губернатор.

Также губернатор сообщил о проекте по созданию в Приморье центров развития спорта с учетом смещения акцента на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег Кожемяко рассказал, какая ситуация со спортом в Приморье.

Олег Кожемяко рассказал, какая ситуация со спортом в Приморье.

Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

– Мы видим здесь создание центра хоккея, концепция которого сейчас прорабатывается, центра гимнастики и центра бокса. У нас сейчас на выходе готовый проект по закрытому футбольному манежу, а также легкоатлетическому манежу, – пояснил он.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что четыре главных вопроса обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. Ими были мобилизации, СВО, а также качество жизни в регионе и строительство социальных объектов. Принял участие в заседании полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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