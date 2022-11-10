Заседание было посвящено развитию спорта на Дальнем Востоке. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Развитие спорта на Дальнем Востоке обсудили на федеральном уровне. Дал поручение развивать специальную спортивную программу в регионе полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Решение было принято по итогам доклада Министра спорта России Олега Матыцина и Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Принял участие в заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев рассказал, как агрессивная политика ряда недружественных стран повлияла на участие спортсменов в международных соревнованиях:

– Участие наших ребят в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх находится под вопросом. Мы должны эти международные соревнования чем-то заместить. Сделать так, чтобы у ребят продолжался их спортивный путь, чтобы они видели перспективу.

Новые форматы спортивных мероприятий в России созданы для преодоления ограничений. Они помогут сохранить соревновательную практику.

– Нужно организовать спортивную работу так, чтобы после того, как мир воссоединится, мы были сильнее, чем сейчас, чтобы мы побеждали, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Необходимо отметить, что на строительство социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока из федерального бюджета в 2018-2023 годах выделено 122,8 миллиарда рублей. На спортивные объекты из этих средств уже выделен 21 миллиард.

Ремонт и строительство спортивных объектов осуществляются с помощью «Единой субсидии». Дальневосточным регионам выделят дополнительно около 1 миллиарда рублей. На эти деньги в течение двух лет будет построено порядка 50 модульных залов.

Новые спортивные объекты создаются в Магаданской области. Ими стали лыжный стадион и спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в детском лагере «Северный Артек». Создаются они в рамках «Дальневосточной концессии». На рассмотрении Минвостокразвития России находится еще 31 заявка от дальневосточных регионов.

Олег Кожемяко дополнил, что в Приморском крае есть два проекта в рамках «Дальневосточной концессии»:

– Первый – это курорт в Арсеньеве. Он имеет большое значение для города, края и страны в целом. Второй – центр единоборств. Проекты достаточно глубоко проработаны. С Минвостокразвития России просим их поддержать, – отметил губернатор.

Также губернатор сообщил о проекте по созданию в Приморье центров развития спорта с учетом смещения акцента на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег Кожемяко рассказал, какая ситуация со спортом в Приморье. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

– Мы видим здесь создание центра хоккея, концепция которого сейчас прорабатывается, центра гимнастики и центра бокса. У нас сейчас на выходе готовый проект по закрытому футбольному манежу, а также легкоатлетическому манежу, – пояснил он.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что четыре главных вопроса обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. Ими были мобилизации, СВО, а также качество жизни в регионе и строительство социальных объектов. Принял участие в заседании полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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