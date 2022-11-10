Фото: скриншот из видео, t.me/autogarant_vl

Серьезная авария произошла в эти минуты в пригороде Владивостока. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». В сторону выезда из города собирается пробка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что ДТП случилось в районе улицы Маковского, 20. Водитель авто марки Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию и въехал в другой грузовик марки Mitsubishi Canter. Удар был такой силы, что последнего отбросило в автобусную остановку, а кузов машины и вовсе развалился.

По предварительной информации, пострадал водитель «Фусо». Однако чуть позже, когда на место прибыла бригада скорой помощи, стало известно, что серьезных травм удалось избежать. Оба водителя от госпитализации отказались.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии собирается внушительных размеров пробка на выезд из Владивостока в районе Ботанического сада.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит компетентным органам.

Напомним, что утром четверга, 10 ноября, «Комсомолка» уже сообщала о подобном ДТП, когда автомобиль въехал в автобусную остановку. Речь идет о горе-дрифтере, который в результате неудачного «выкрутаса» вляпался в неприятную историю.

ПО ТЕМЕ

Дрифтер снес автобусную остановку в Приморье

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения (Видео)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.