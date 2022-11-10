Молодая мать из Приморья не показала грудного ребенка врачам и это привело к трагедии

Малышка скончалась из-за болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело завели на 20-летнюю жительницу Приморья. Она не хотела показывать свою грудную дочь специалистам, что стало причиной смерти малышки. Теперь у девушки отняли второго ребенка, а ей может грозить тюремный срок, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По версии ведомства, произошло несчастье в Арсеньеве. Началом истории был переезд в июне 2022 года молодой матери с детьми. Она не предупредила о смене места жительства врачей, которые следили за состоянием новорожденного после выписки из роддома. Заболел шестимесячный малыш в октябре. Однако обращаться за помощью к медикам женщина не стала, поэтому сама купила лекарства в аптеке. Самолечение не принесло результатов, а только усугубило состояние больного. Ребенку стало намного хуже 4 ноября. Девушка вызвала скорую, но спасти девочку не удалось.

Теперь женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности (часть 1, статья 109 УК РФ). Второго ребенка у молодой мамы забрали. Его поместили в медучреждение, так как в квартире, где он находился, была полная антисанитария. Полиция продолжает опрашивать свидетелей и назначать экспертизы.

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