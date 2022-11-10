Стало известно, где зимуют электросамокаты во Владивостоке

Электросамокаты прочно вошли в жизнь приморцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Электросамокаты прочно вошли в жизнь современных людей. Удобный и мобильный вид транспорта всегда оказывается под рукой, если нужно быстро куда-то добраться без пробок. Но ближе к холодам приморцы пересаживаются на авто и общественный транспорт. «КП – Владивосток» узнала, куда отправляются самокаты в зимний период.

– После завершения сезона самокаты поступают в сервисный центр. Там они проходят углубленное техническое обслуживание. Их полностью перебирают, чистят и проверяют каждую деталь, при необходимости заменяя на новую. У самокатов обновляют покрытие, потертые грипсы и колеса, – отметил пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев.

Оказалось, что только в одном Владивостоке компания располагает более 1000 самокатами. После сервисного центра ТС перемещают на склад – в специальное помещение, в котором поддерживается постоянная температура и влажность.

– Для аккуратного хранения самокатов – они должны располагаться стоя, на некотором расстоянии друг от друга – требуется очень просторное помещение. На складе самокаты пробудут до весны, и с приходом тепла вновь вернутся на улицы города, – рассказал специалист.

Кстати, в апреле 2022 года электросамокаты во Владивостоке начали постепенно ограничивать правилами. Так, их нельзя парковать на газонах и около переходов. А также скорость движения не должна превышать 15 километров в час: в Адмиралтейском, Гайдамакском, скверах Дружбы и Суханова, а также в парках Победы и Покровском.

К слову, на данный момент в столице Приморья больше 1,5 тысячи самокатов от разных поставщиков.

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