Бабушка из Приморья получила один миллион за смерть внука

Погибший работал охранником. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несчастный случай произошел в одном учреждении Приморья: мужчина умер прямо на рабочем месте. Родственники погибшего обратились в суд с требованием выплатить им моральный ущерб. Работодатель остался должен близким покойного больше одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

Мужчина работал охранником и находился в служебном помещении. Отапливалось оно с помощью бензинового электрогенератора. Причиной смерти рабочего стало острое отравление угарным газом.

Судиться с бывшим работодателем внука решила бабушка. Она выиграла дело: судья взыскал с охранного агентства не только компенсацию за моральный вред в размере одного миллиона рублей, но и выплату заработной платы в размере 39 тысяч рублей.

Директора предприятия такой приговор не устроил, однако он сменил свое решение. Поводов для этого было достаточно: предупреждения об уголовной ответственности, арест банковских счетов и так далее. В итоге мужчина сдался и выплатил необходимую сумму родственникам погибшего.

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