Во Владивостоке проверили результаты дорожного ремонта на Давыдова

Местных жителей долгое время волновал вопрос о создании парковок. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Депутат думы Владивостока Денис Русинов посетил улицу Давыдова, чтобы проверить ее состояние. Здесь в этом строительном сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексно отремонтировали трассу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы.

Улицу посетил депутат думы Владивостока Денис Русинов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

О результатах работ по обновлению депутату рассказал заместитель руководителя управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов. Во время своего выезда Денис Русинов отметил, что жителей домов на Давыдова долгое время волновали вопросы водоотведения, создания парковочных мест около поликлиники и на других участках улицы, а также организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Большинство просьб местных жителей услышали и неполадки устранили. Из незавершенного – установка информационных знаков на автобусных остановках. В ближайшее время к решению вопроса подключится администрация Владивостока.

Власти города услышали просьбы местных жителей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В начале ноября итоговую проверку дорог, которые отремонтировали в городе в рамках «БКД», провели общественные наблюдатели. В список попала не только улица Давыдова, но и Калинина, и Нейбута. Результатом работ ревизоры тоже остались довольны.

С решением оставшихся вопросов поможет администрация города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что в этом строительном сезоне в перечень комплексного ремонта дорог в столице округа вошли 33 улицы, на 32 из них обновление завершено полностью. Сейчас к финишу подходят работы на острове Русский, здесь появится больше 2,7 километра асфальта вместо грунтового покрытия.

В начале ноября прошла итоговая проверка ремонтных работ. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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