Рассказываем, во сколько обойдется борщевой набор в ноябре 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще в сентябре Владивосток занимал девятую позицию в первой десятке регионов России по «Индексу борща», но в ноябре столица Дальнего Востока опустилась прямиком на 28-ю строчку. Если верить статистике, за месяц главное блюдо страны упало в цене на 60,11 рубля. Сколько же оно теперь стоит, читайте в материале dv.kp.ru.

Лидерами месяца по индексу борща стали Анадырь, Магадан, Норильск и Якутск, он между прочим обогнал Петропавловск-Камчатский, который не так давно занимал пятую позицию в топе. Кстати, стоит отметить, что кастрюля борща в Анадыре хоть и остается самой дорогой, но и на нее ценник значительно упал. Раньше стоимость продуктов борщевого набора составляла 404,1 рубля, а теперь – 371,67. В целом средний ценник по России – 148,51 рубля.

Жители и гости столицы Дальнего Востока потратят на кастрюлю борща всего 115,18 рубля. Дешевле всего суп обойдется тем, кто проживает в Саратове – 104,74 рубля. Что это за борщ такой? Аналитики проекта используют классический, но слегка упрощенный рецепт. Он обходится без декоративных приправ, а в качестве мяса в составе берется цена курятины. По традиции считают, сколько уйдет на кастрюлю борща для четырех человек. Основные продукты: картофель, капуста, лук, морковь, курица, сметана, хлеб, свёкла, чеснок.

В качестве базы для анализа мониторят цены сетевой розницы: это крупные ритейлеры вроде «Дикси», «Пятерочки» и так далее. Это про центральную Россию. На Дальнем Востоке и севере смотрят на местных крупных дискаунтеров, например, «Самбери». Если вы заметили неверные цены, можно обратиться к создателям проекта и рассказать об этом, тем самым помогая проекту.

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