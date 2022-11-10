Ради хайпа? В соцсетях обсуждают историю девушки из Владивостока о домогательстве

Девушке удалось отбиться от злоумышленников Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Девушка из Приморья рассказала в социальных сетях историю о том, как едва не стала жертвой изнасилования. Пострадавшая попросила свидетелей происшествия откликнуться, однако, когда корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с ней, было удивительно услышать, что предавать огласке эту историю никто не хочет. Подробности – в материале.

Судя по постам в интернете, произошло все накануне. Девушка вызвала такси, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Когда автомобиль приехал по указанному адресу, за рулем, по словам Елены, был выходец из стран ближнего зарубежья. По крайней мере, именно так подумала клиентка такси из-за его внешности и необычного имени.

Машина тронулась, маршрут начался. Спустя пару минут, как описывает Елена, в салон подсел еще один мужчина – судя по всему, знакомый таксиста. И вот с этого момента началось то, чего девушка никак не ожидала.

– Поехали в неизвестном направлении. Увезли в лес, начали приставать вдвоем, раздевать, но я вырвалась и убежала, – написала в социальных сетях пострадавшая.

Помимо этого, в интернете девушка опубликовала имя таксиста, госномер авто и просьбу о помощи: «Кто видел машину или ехал с ним – отпишитесь, пожалуйста! Будьте аккуратны!».

Эта история сразу же стала достоянием общественности, разлетелась по многим новостным пабликам Приморья. Местные жители наперебой стали писать о том, что все это – не что иное, как способ «похайпиться», навести шумиху. Только какова цель этого перформанса?

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Владивостоку, где ему ответили, что подобных заявлений о домогательствах накануне не поступало. Согласитесь, этот факт удивляет, ведь происшествие резонансное. Далее редакции удалось связаться с пострадавшей. Девушка подтвердила, что заявлений не писала, но, ссылаясь на занятость на работе, обещала рассказать подробности ближе к вечеру. Спустя чуть меньше часа ее решение резко поменялось.

– Я не хочу, чтобы эту информацию куда-то выносили. Не писала заявление лишь потому, что не хотела всех этих разбирательств. Хотели решить сами, найти и наказать. Но на связь он (водитель) не выходил и просто заблокировал мой номер и все номера, с которых ему звонили. Я отпустила это, пускай будет на его совести. И хочу побыстрее забыть это, как страшный сон, мне даже не хочется вспоминать это.

После всех этих переписок можно на долю секунды и вправду усомниться в достоверности рассказанной 19-летней Еленой истории. Не исключено, что, как и предполагали в соцсетях приморцы, инцидент выдуман. На этом можно смело поставить точку.

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