Фонд «Восточный Порт» подарил школьникам Врангеля поездку в Мариинский театр

Ребята посмотрели балет «Тысяча и одна ночь». Фото: АО «Восточный Порт»

Замечательный подарок во время осенних каникул сделал Фонд «Восточный Порт» учащимся одной из средних школ микрорайона Врангель НГО. По заявке администрации учебного заведения «восточники» организовали для ребят «театральный выезд» во Владивосток. На балет «Тысяча и одна ночь» Приморской сцены Мариинского театра в сопровождении учителей отправились несколько десятков старшеклассников. Поездка состоялась благодаря государственной программе приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта», а также программе социального развития «Образование», реализуемой в Находке Фондом «Восточный Порт».

Одна из самых ярких постановок современности, колоритная «восточная сказка», созданная по мотивам знаменитых арабских сказок с музыкальным сопровождением известного советского композитора Фикрета Амирова, оставила незабываемые эмоции у гостей из Находки. Молодые люди признались, что были очарованы атмосферой театрального вечера, выразив благодарность Фонду «Восточный Порт» за организацию выезда во Владивосток.

У школьников остались только положительные эмоции. Фото: АО «Восточный Порт»

Фонд «Восточный Порт» регулярно проводит культурные и краеведческие мероприятия с массовыми выездами в столицу Приморья. Например, этой осенью:

– сотрудники детских садов Врангеля побывали на Приморской сцене Мариинского театра и смогли насладиться звездным балетом «Спящая красавица»;

– члены клубов «Родник» и «Активное долголетие» из поселка Врангель приняли участие в краеведческой экскурсии, посвященной 150-летнему юбилею известного русского писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Ранее участники творческих студий «Активного долголетия», педагоги школ и детских садов микрорайона при поддержке Фонда побывали на спектакле по мотивам произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» в краевом драмтеатре им. М. Горького.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.