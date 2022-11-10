За решеткой приморец проведет пока что почти два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Находки поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 42-летнего приморца, который, предположительно, убил пожилую семейную пару из Ливадии. Мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, речь идет о жестоком убийстве, которое произошло в Приморье накануне. Жертвами стали муж и жена, им было 84 и 74 года. В прокуратуре уточнили, что подозреваемый похитил у супругов 25 тысяч рублей. Деньги ему нужны были, чтобы погасить кредит в микрозаймах.

После расправы с пенсионерами фигурант уголовного дела скрылся, а свою одежду спрятал на чердаке собственного дома.

Ранее прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух лиц.

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