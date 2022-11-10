Китайский язык стал самым востребованным среди работодателей в Приморье

Китайский язык дошел до пика популярности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты известной компании по поиску работы провели исследование и выяснили, какой язык больше всего востребован среди работодателей во Владивостоке. Результат поразил приморцев. Китайский язык дошел до пика популярности и обогнал по рейтингу объявлений немецкий и французский, сообщили в пресс-службе платформы SuperJob.

В исследовательском центре рассказали, что за один год число вакансий, где требуется знание китайского языка, выросло в 1,9 раза. Необходим он для следующих профессий: менеджер внешнеэкономической деятельности, специалист по снабжению и закупкам, переводчик, менеджер по продажам и так далее. Не менее высокие запросы у транспортно-логистических компаний, ритейлов и производственных предприятий.

Возглавляет топ востребованных языков на рынке труда по-прежнему английский язык. Серебро досталось Китаю, а бронза – Франции. Замыкает тройку лидеров Германия. Испанский язык покинул пятое место, уступив позицию итальянскому.

Следует отметить, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в два раза чаще, чем год назад.

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