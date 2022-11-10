Самозанятым жителям Владивостока и предпринимателям предлагают арендовать нежилые помещения

На первые торги выставят девять помещений. Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока предлагает самозанятым жителям и предпринимателям взять в аренду на пять лет нежилые помещения. Первый аукцион на право заключить договор состоится 22 ноября, остальные – 7 и 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник, 22 ноября, на торги выставят девять помещений на улицах Кирова, 44а, Корнилова, 14, Овчинникова, 20, Олега Кошевого, 7, Прапорщика Комарова, 29, проспекте 100-летия Владивостока, 59, 159г, Семеновской, 30, Фадеева, 10б.

В декабре владивостокцам предложат арендовать следующие помещения: на 50 лет ВЛКСМ, 22, Енисейской, 22, Казанской, 5, Кирова, 14, Нахимова, 6, проспекте 100-летия Владивостока, 116, Русской, 46, Сахалинской, 58, Светланской, 5, 183, Уборевича, 20, Уткинской, 10. Среди лотов также будет склад на Воропаева, 33б – строение 20 и участок земли общей площадью в 1008 квадратных метров.

В управлении муниципальной собственности уточнили, что помещения могут предоставить без аукциона, но только тем самозанятым и предпринимателям, которые производят товары и оказывают бытовые услуги.

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды необходимо подать заявку в МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» по телефону: 8 (423) 2-454-085.

Ознакомиться с объектами, которые предлагают в аренду, можно на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Аренда муниципального имущества». Если у вас возникнут вопросы, позвоните по номеру телефона: 8 (423) 2-527-076.

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