В Приморье льготники смогут закупиться мясом со скидкой

На самой карте изображен амурский тигр. Фото: правительство Приморского края.

Сеть магазинов «Мясоед» стала партнером социального проекта «Карта Приморец». А это значит, что льготники теперь смогут купить товары в этих магазинах со скидкой. Об этом рассказала пресс-служба правительства края.

Магазины «Мясоед» расположились в разных районах Владивостока: он есть на Днепровской, Маяковской, Фадеева и Калинина. И теперь обладатели карты «Приморец» в любой из точек смогут купить мясо свинины, говядины, баранины, курицы и индейки со скидкой 3%. Также сниженная цена идет на различные полуфабрикаты и бакалейные товары.

На сегодняшний день у социального проекта «Карта Приморец» более 60 компаний-партнеров на территории края. Это самые разнообразные организации, работающие в сферах культуры, спорта, здравоохранения. Но больше всего партнеров среди предприятий торговли, то есть магазинов питания, одежды, обуви и строительных материалов.

– Об участии компании в социальной акции «Карта Приморец» покупателя информирует специальный стикер, как правило размещенный на входе в магазин или около кассы, – отметили в правительстве Приморского края.

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