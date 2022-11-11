В дальневосточной столице переменно облачно, без дождей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 11 ноября, Приморье окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду на предстоящий день. Ветер возьмет направление с юга, в западной половине края местами сильный. Воздух сегодня прогреется до 12 градусов тепла.

В дальневосточной столице переменно облачно, без дождей. Умеренный ветер юго-восточный, после обеда – до сильного. Утром температура воздуха от 0 до 2 градусов со знаком плюс, днем – до 10 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также без осадков и переменная облачность, ветер возьмет направление с юго-запада, с середины дня – до сильного. Температура воздуха +8...+10°C, в утренние часы -4...-6°C.

В Находке не намного, но теплее: утром температуры уже плюсовые – от 1 до 3, днем от 9 до 11 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Напомним, что уже в предстоящие выходные погода в Приморском крае резко ухудшится. Теплые осенние дни сменятся на холодные и дождливые. В некоторых районах Приморья ожидается снег и гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снег с дождем, гололедица и ветер до 30 метров в секунду: погода в Приморье на выходных резко ухудшится

Дожди, переходящие в снег, ожидаются в Приморье в субботу и в воскресенье (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.