«Не смог остановиться, отказали тормоза»: во Владивостоке автомобиль вылетел на тротуар

Фото: скриншот из видео Фото: Соцсети

Серьезная авария произошла во Владивостоке минувшим вечером. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». У автомобиля отказали тормоза, и он, снеся леерное ограждение, протаранил еще одну припаркованную машину. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в районе улицы Луговой, 85. В центре внимания там оказался автомобиль марки Toyota Prius. Как рассказывает сам водитель, он планировал припарковаться, но в какой-то момент понял, что автомобиль не может остановиться. Предварительно – отказали тормоза.

Неуправляемая «электричка» снесла леерное ограждение, задела припаркованный Toyota Ist и спикировала прямо на тротуар.

По предварительной информации известно, что никто не пострадал, чего не скажешь о «Приусе» – автомобиль буквально превратился в груду железа.

Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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