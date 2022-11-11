Природоохранная прокуратура проверит слив неизвестной рыжей жидкости в реку Владивостока

Неизвестные вылили жидкость в реку. Фото: принтскрин видео, социальные сети

Владивостокская межрегиональная прокуратура проверит информацию о сливе неизвестной рыжей жидкости в реку Объяснения во Владивостоке (напомним, это муниципальная граница между Ленинским и Первомайским районами). Видеозапись, где в водоеме плавает неназванное вещество, была опубликована в социальных сетях, как уже писала «КП».

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой Амурской природоохранной бассейновой прокуратуры. По материалам в СМИ, уточнили в ведомстве, будет организована комплексная проверка. Результат находится на контроле прокуратуры. Виновник, по предварительным данным, неизвестен, как и его мотивы. Владивостокцы обеспокоены ситуацией.

Напомним, ранее «КП» писала о другом предписании природоохранного прокурора. Оказалось, что концентрация вредных веществ в акваториях Владивостока превысила норму в 450 раз. Подробности – в отдельном материале «КП». Ранее мы рассказывали о загрязнении бухты Патрокл.

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