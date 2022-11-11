Власти Приморья направили свыше 13 миллионов рублей предпринимателям для покупки техники в лизинг

Самосвалы в лизинг – частый запрос предпринимателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Приморья направило предпринимателям региона более 13 миллионов рублей – деньги пойдут на покупку техники в лизинг [форма кредитования. – Прим. ред.].

Такую форму поддержки получили уже 29 предприятий малого и среднего бизнеса, рассказали в пресс-службе минэкономразвития. Еще 16 заявок на предоставление финансовой помощи пока рассматривают.

Всего в этом году на такую цель в бюджете региона предусмотрено 20 миллионов рублей. Чаще всего, уточнили в пресс-службе краевого правительства, предприниматели берут в лизинг автомобильную тяжелую технику: самосвалы, полуприцепы, погрузчики.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о формах поддержки для самозанятых. Всё о том, на какую помощь может рассчитывать предприниматель от государства – в отдельном материале «КП». Напомним, редакция рассказывала и о том, какие госзаймы доступны самозанятым по федеральным программам.

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