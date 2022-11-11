Нитковдеватели, «говорящие» будильники, аудиокниги: Почта рассказала о самых популярных отправлениях для слепых и слабовидящих приморцев

В этом году Почта России уже доставила более 1 100 секограмм для приморцев.

13 ноября – Международный день слепых. «Почта России» – социально-ориентированная компания, поэтому бесплатно доставляет почтовые отправления и журналы, написанные шрифтом Брайля.

Письма, бандероли и небольшие посылки, предназначенные для слепых и слабовидящих людей, называются секограммами. В этом году «Почта России» уже доставила более 1100 таких отправлений для приморцев. Чаще всего в секограммах отправляют документы и книги, написанные шрифтом Брайля, электронные ручные увеличители, нитковдеватели, «говорящие» будильники и наручные часы, а также специализированные электронные книги с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления (тифлофлешплееры).

«Почта России» доставляет секограммы бесплатно.

Секограммами пользуются библиотеки для слепых, доставляя литературу и журналы своим читателям. При этом объем брайлевской книги в несколько раз больше, чем обычной. Часто одно произведение становится многотомным изданием, а вес одного тома достигает 1 килограмма. Например, роман «Дон Кихот» Сервантеса в кратком пересказе для детей издан шрифтом Брайля в 10 книгах. Вместе с тем такие издания считаются одним из наиболее эффективных средств реабилитации и социальной адаптации незрячих и слабовидящих людей.

– Присоединиться к международному дню слепых и подарить журналы, предназначенные для слепых и слабовидящих, все желающие могут с помощью благотворительной акции «Дерево добра». Для этого нужно зайти на сайт podpiska.pochta.ru или в мобильное приложение «Почты России», выбрать печатное издание и оформить подписку соседям, нуждающимся в поддержке, или на адрес любого социального учреждения края, – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Наталья Чековитова.

Из периодических изданий на почте можно выписать «Школьный вестник» с укрупненным шрифтом, ежемесячный журнал рельефно-точечного шрифта «Наша жизнь», «Литературные чтения». Широкая сеть почтовых отделений позволяет людям своевременно получать специализированные журналы.

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 000 сотрудников. В состав макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» входят девять субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.

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