Важный участок дороги перекрыли на Камчатке

Причиной подобной меры стал прогнозируемый перелив морской водой песчаной косы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд на участке автодороги в Усть-Большерецком районе на Камчатке временно закрыт для всех видов транспорта, об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Ограничили движение утром 11 ноября по дороге Начикинский совхоз – село Усть-Большерецк – поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком муниципальном районе. Причиной подобной меры стал прогнозируемый перелив морской водой песчаной косы. Таким образом, трасса со 109 по 129 километр полностью закрыта между селом Усть-Большерецк и поселком Октябрьским.

Когда откроют дорогу – неизвестно. Однако спасатели Камчатского края рекомендуют автовладельцам временно воздержаться от поездок по данному маршруту.

МЧС напоминает единый номер всех экстренных служб – «112». Звонить по нему можно бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Набор осуществляется через «+112».

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