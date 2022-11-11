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НовостиОбщество11 ноября 2022 2:05

Важный участок дороги перекрыли на Камчатке

Более 20 километров закрыто для всех видов транспорта
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Причиной подобной меры стал прогнозируемый перелив морской водой песчаной косы.

Причиной подобной меры стал прогнозируемый перелив морской водой песчаной косы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд на участке автодороги в Усть-Большерецком районе на Камчатке временно закрыт для всех видов транспорта, об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Ограничили движение утром 11 ноября по дороге Начикинский совхоз – село Усть-Большерецк – поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком муниципальном районе. Причиной подобной меры стал прогнозируемый перелив морской водой песчаной косы. Таким образом, трасса со 109 по 129 километр полностью закрыта между селом Усть-Большерецк и поселком Октябрьским.

Когда откроют дорогу – неизвестно. Однако спасатели Камчатского края рекомендуют автовладельцам временно воздержаться от поездок по данному маршруту.

МЧС напоминает единый номер всех экстренных служб – «112». Звонить по нему можно бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Набор осуществляется через «+112».

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