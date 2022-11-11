Свыше пяти миллиардов рублей направлено в Приморье на выплаты семьям с детьми

Всего в Приморском крае меры соцподдержки получают почти 93 тысячи семей с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более пяти миллиардов рублей направлено в Приморье с начала года на поддержку семей при рождении детей. Об этом сообщило краевое правительство.

В ведомстве сообщили, что только за последние 10 месяцев в крае родились почти 14 тысяч детей. Количество семей, где родился первый, третий и далее ребенок, увеличивается. В 2022 году на социальную поддержку семей с детьми направлено уже более пяти миллиардов рублей.

– В перечень мер, реализуемых в рамках регионального проекта, входят выплаты, стимулирующие семьи на рождение детей. Одна из самых существенных – ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, она действует до достижения ребенком возраста трех лет. На сегодняшний день эту выплату получают 15 тысяч приморских семей. С начала года на эту меру поддержки направлено почти 2 миллиарда рублей. На ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка – 1,5 миллиарда рублей. Их получают 10 154 семьи, – уточнили в министерстве труда и социальной политики.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» уже действуют единовременная выплата при рождении первого ребенка, доплата в случае, если возраст матери составляет 18-25 лет, региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка и другие.

Всего в Приморском крае меры соцподдержки получают почти 93 тысячи семей с детьми.

– Речь идет о льготах, компенсациях и различных выплатах для многодетных, выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Введенные в регионе меры поддержки направлены на то, чтобы молодые люди оставались в Приморье, создавали семьи, рожали детей», – отметила глава ведомства Светлана Красицкая.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.