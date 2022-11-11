В Приморье бесследно исчез подросток

Парень пропал накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае разыскивают подростка, который перестал выходить на связь с родственниками. Об этом сообщает «Примпоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всё, что известно: 15-летний Илья Попов проживает в Уссурийске. С 10 ноября мальчик перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

На вид парню лет 16, рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие.

Предположительно, он был одет в черную куртку и черный спортивный костюм, а также в черную шапку фирмы Adidas. При себе у подростка мог быть зеленый рюкзак.

Волонтеры, выпустившие ориентировку, не исключают, что парень может находиться во Владивостоке.

Всех, кому известна хоть какая-нибудь информация о пропавшем, просят обращаться в полицию или напрямую связываться с «Примпоиском».

Ориентировка Фото: ПРОО «ПримПоиск»

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