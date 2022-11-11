Иллюстрация из архива.

Крупная авария на магистрали водовода (порыв составил 1200 миллиметров) оставила весь Артем без водоснабжения. Жителей попросили в срочном порядке запастись водой – успели не все. Поставку услуги отключили в экстренном порядке в 14 часов 11 ноября.

Об этом сообщили в КГУП «Приморский водоканал». По данным пресс-службы мунпредприятия, все произошло в районе микрорайона Угловое. Когда водоснабжение вернется в дома приморцев – неизвестно. Устранением аварии занимается подрядчик «Примводоканал» и подразделение НФС. Детали специалисты ведомств еще выясняют.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о сливе странного вещества в одну из рек Владивостока. Природоохранная прокуратура ведет проверку. По предварительным данным, это связано с прорывом сетей во Владивостоке.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 14:33.

В «Примводоканале» «КП» сообщили, что аварию устранят ориентировочно в 22:00 11 ноября. Подвоз воды будет организован по заявкам в дома и социальные учреждения (школы и детсады). Выяснилось, что без воды остались населенные пункты Артем, Кневичи, Суражевка и Заводской, Артемовский, а также жилой массив «УПТФ» и Международный аэропорт Владивосток.

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