Корпоративный праздник «День наставника» отметили в АО «Восточный Порт»

Мероприятие проводится с 2012 года. Фото: АО «Восточный Порт»

В компании АО «Восточный Порт», вот уже 11-й год подряд, состоялось традиционное чествование наставников – опытных работников, которые привлекаются к теоретическому и практическому обучению молодых специалистов на предприятии. Корпоративный праздник проводится в Порту с 2012 года. В этом году руководство «Восточного Порта» отметило 15 лучших наставников. Всем им в торжественной обстановке вручили благодарности и памятные подарки.

– Лучший наставник – высокое звание, которого достойны только самые высокопрофессиональные и талантливые специалисты. Учиться самим – это хорошо, но двойного уважения заслуживает то, что вы передаете свои знания на благо общества. Ваш благородный труд позволяет воспитать достойную смену, – отметил на церемонии чествования лучших наставников управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Спасибо за ваше неравнодушное отношение к наставничеству, за ваш бесценный опыт, знания и энергию, за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни нашего родного «Восточного Порта»!

Лучшими наставниками стали 15 человек. Фото: АО «Восточный Порт»

– Наши наставники – это своего рода фундамент для дальнейшего успешного развития предприятия, – присоединился к поздравлению управляющего директора начальник специализированного производственно-перегрузочного комплекса Денис Васильев. – Ведь ваша задача как раз – поставить на ноги новичков, обучить, передать свой опыт и в конечном счете тоже сделать из них полноценных наставников для следующего поколения работников Порта.

Отдельную благодарность собравшиеся выразили Учебно-курсовому комбинату «Восточного Порта», для работников которого наставничество и обучение коллег – основа трудового процесса. Отметим, что АО «Восточный Порт» является единственной организацией на территории Находкинского муниципалитета, осуществляющей бесплатное обучение своих работников по программе дополнительного профобразования, а также сторонних физлиц по программе кадрового резерва, реализуемой на предприятии. К слову, положительный опыт наставничества и подготовки профессиональных кадров, представленный в этом году «Восточным Портом» на VII ВЭФ, был высоко оценен рядом участников авторитетного международного форума во Владивостоке.

Только за минувший год в АО «Восточный Порт» более 750 работников прошли обучение по новым профессиям, повысили квалификацию в рамках основной рабочей специальности, получили вторые смежные профессии, прошли переподготовку на право управления новой техникой.

Многие работники получили вторые смежные профессии. Фото: АО «Восточный Порт»

Лучшими наставниками 2022 года стали:

Белокрыницкая Елена – оператор по ж/д работе, Т3;

Воронкова Ирина – оператор п/у пробоотборного устройства, ППК3;

Дубров Александр – групповой электромеханик, ППК3;

Ермаков Андрей – старший механик, ППК1;

Маликов Виктор – докер-механизатор, ППК1;

Михалева Елена – тальман, ППК1;

Нестеренко Олег – инженер по ремонту, ППК1;

Олянич Михаил – электрогазосварщик, ППК3;

Романов Максим – машинист комбинированной машины, Т3;

Садовников Виктор – докер-механизатор, ППК1;

Смаев Федор – стивидор-начальник смены, ППК3;

Супренкова Юлия – старший тальман, Т3;

Суровцева Олеся – тальман, ППК1;

Тодерика Семен – групповой механик, Т3;

Шевченко Михаил – электромонтер, ППК3.

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