Один из дворов Владивостока затопило кипятком

«Дом не видно. Все в пару. И так же в подвале». Фото: принтскрин видео.

Из-за аварии на коммуникациях в районе Надибаидзе, 6а один из дворов приморской столицы оказался залит кипятком. Видео завирусилось в социальных сетях. Причину поломки назвали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

– Возникло повреждение на старой трубе в районе Липовой, 2. В 10 утра у нас было перекрытие. Затем вода сошла, и специалисты приступили к устранению неполадок, – отметили в пресс-службе «ВПЭС».

Местные жильцы негодуют по поводу случившегося. Автор видео комментирует: «Дом не видно. Все в пару. И так же в подвале».

Напомним, еще в мае 2022 года во Владивостоке началась подготовка к следующему отопительному сезону, во время которой изношенные коммуникации меняли на новые. Планировалось обновить более трех километров труб на 17 участках в разных районах города.

Ранее «КП – Владивосток» также писала о сливе неизвестной рыжей жидкости в реку Объяснения во Владивостоке. В пресс-службе Амурской природоохранной бассейновой прокуратуры уточнили, что уже организовали комплексную проверку. Результат находится на контроле ведомства. Виновник, по предварительным данным, не известен, как и его мотивы.

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