В приморском филиале ДРСК введен режим повышенной готовности в связи с прохождением циклона

Режим РПГ введен на неопределенный срок. Фото: Приморский филиал АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) перешли на работу в режиме повышенной готовности (РПГ) с 8:00 часов 11 ноября в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Приморья. Режим РПГ введен в филиале на неопределенный срок, до особого распоряжения.

Ухудшение погоды в Приморском крае ожидается на предстоящих выходных 12 и 13 ноября. По прогнозам синоптиков, в крае возможны дожди различной интенсивности, переходящие в снег, прогнозируется и образование гололеда. В горных районах из-за влияния штормового ветра не исключено налипание мокрого снега на провода.

Из-за повышения риска развития нештатных ситуаций на электрических сетях филиалом подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных последствий непогоды. К дополнительным силам и средствам относятся: 100 мобильных подразделений с численностью личного состава более 300 человек, порядка 270 единиц автомобильной, специальной, тракторной и грузоподъемной техники. Также энергетики подготовили дизель-генераторные установки (ДГУ) для сохранения бесперебойного электроснабжения потребителей в случае аварийно-восстановительных работ. Помимо этого, компания обеспечила дежурство дополнительного персонала оперативного-диспетчерских групп для усиленного мониторинга обстановки на энергообъектах.

Энергетики ДРСК настоятельно обращаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на линиях электропередачи можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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