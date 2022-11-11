«Примгидромет» обещает теплые дни без снега и дождя. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В начале следующей недели погода в Приморье наладится. «Примгидромет» обещает теплые дни без снега и дождя. Циклон, который бурно ворвется в регион с дождем и снегом на ближайших выходных, прогонит гребень континентального антициклона. В крае похолодает.

Ночью температура опустится до -8…-12 °C, а на северо-востоке края – до -18 °C. На побережье будет теплее, -1…-7 °C по ночам. Днем воздух в Приморье прогреется до отметок +2…+8 °C, но на севере региона сохранится слабоотрицательный температурный фон.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Минимальная температура в городе -1…-4 °C, максимальная +2…+5 °C.

Напомним, раннее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что на выходных в Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение. 12 и 13 октября в регионе пройдет сильный дождь со снегом. Всего за 12 часов выпадет 50 миллиметров осадков. Также ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежный накат. Ветер усилится до 15-22 метров в секунду. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 25-30 метров в секунду.

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