Незабываемые новогодние праздники в центре отдыха и здоровья Royal Park

В залах поместятся от 10 до 200 гостей. Фото: предоставлено организаторами.

Двухэтажный ресторанный комплекс «Царский» и крупнейший в Приморье геокупол – такое разнообразие площадок позволяет провести на территории центра отдыха и здоровья Royal Park любое торжество.

Ресторан «Царский» – это изысканный интерьер, включающий картины известного приморского художника Сергея Черкасова, просторные светлые залы вместимостью от 10 до 200 гостей, а также кинозал для конференций. Что касается меню, «Царский» удивляет разнообразием оригинальных блюд европейской кухни, морского меню, копченостей и деликатесов собственного производства. В общем, идеальное место для встречи Нового года!

С 21 по 31 декабря ресторан «Царский» приглашает компании для проведения новогоднего корпоратива. Гостей ресторана ждут шикарное праздничное меню от бренд-шефа, оригинальная шоу-программа, стеклянные зайцы – символ наступающего года, профессиональный ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, розыгрыши призов и море веселья.

Гостей ресторана ждет множество интересных блюд. Фото: предоставлено организаторами.

Кстати, гости новогодних корпоративов получают скидку 20% на проживание в четырехзвездочном отеле Royal Park Hotel, в медицинский центр и финскую сауну, которые находятся здесь же, на территории центра отдыха и здоровья Royal Park. Это отличный бонус для тех, кто решит встретить Новый, 2023 год в ресторане «Царский» и остаться в парке на несколько дней.

Еще одна площадка, которая идеально подходит для новогоднего торжества большой компании – всесезонный геокупол вместимостью до 200 человек. Геокупол оснащен современным световым и звуковым оборудованием, сценой и расположен в парковой зоне, откуда открывается красивый вид на Амурский залив.

Ресторан необходимо забронировать заранее.

В центре отдыха и здоровья Royal Park не забыли и про самых маленьких гостей. Так, в уютном геокуполе 24 и 25 декабря пройдут новогодние утренники. Ребят ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми героями, такими как Гонщик и Скай, Гринч и эльфы, Эльза и Олаф, Хаги Ваги и Киси Миси, а также фольгированное шоу и зажигательная дискотека.

Забронировать геокупол и ресторан «Царский» можно по номеру: +7 (914) 703-44-00.

Забронировать билет на новогодний утренник можно по телефону: +7 (984) 224-10-10.

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