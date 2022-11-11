Из народного лекарства – в сообщники преступления: приморским заключенным пытались передать телефон в луке

Фото: пресс-служба краевого ГУФСИН

В следственном изоляторе № 1 во Владивостоке пресекли незаконную передачу. Как сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН, «переносчиком» запрещенных предметов стали… обычные лук и мыло. Овощи и средства гигиены находились в посылках для заключенных.

В содержимом «передачек» сотрудники СИЗО-1 нашли шесть телефонов и столько же сим-карт. Это уже не первый случай, когда многослойный овощ становится прикрытием для преступления. 1 ноября осужденному по статье «изнасилование несовершеннолетней» пытались передать сотовый – и тоже в луке. А ведь это – противозаконно. Передача запрещенных предметов на территорию УИС влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Фото: пресс-служба краевого ГУФСИН

– Сотрудниками СИЗО-1 продолжается целенаправленная работа по пресечению попыток передачи на режимную территорию запрещенных предметов и наркотических средств любыми ухищренными способами, – комментирует пресс-служба ГУФСИН.

Наркотики, телефоны и другую «запрещенку» пытаются пронести в СИЗО самыми хитроумными способами. Особенная изобретательность в этом вопросе проявляется в осеннее-зимний период – именно сейчас сотрудники органов констатируют участившиеся незаконные передачи в луке.

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