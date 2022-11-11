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НовостиВладивосток11 ноября 2022 7:57

Новый прямой авиарейс станет доступен для жителей Приморья

Туристы получат возможность отправиться на остров Итуруп
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Подобная мера увеличит возможности туристов посетить Курилы.

Подобная мера увеличит возможности туристов посетить Курилы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем году Единая дальневосточная компания откроет прямой рейс из Владивостока на Итуруп, сообщили в ТАСС. Рассказал о планах на 2023 год замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков. Произошло заявление в Архангельске во время конференции «Арктика – национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение».

Следует отметить, что подобная мера увеличит возможности туристов посетить Курилы. Повлияют полеты и на столицу Приморья. Взрывной рост гостей дальневосточной столицы ожидается во Владивостоке.

Анатолий Бобраков добавил, что раньше отправиться на Курилы можно было только через Южно-Сахалинск. Однако в ближайшее время все желающие сами оценят эффективность нововведения.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что приморцам разрешили возобновить поездки в восточную туристическую страну. Планировались рейсы из Владивостока, однако полеты не гарантированы.

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