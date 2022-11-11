Новый прямой авиарейс станет доступен для жителей Приморья

Подобная мера увеличит возможности туристов посетить Курилы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем году Единая дальневосточная компания откроет прямой рейс из Владивостока на Итуруп, сообщили в ТАСС. Рассказал о планах на 2023 год замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков. Произошло заявление в Архангельске во время конференции «Арктика – национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение».

Следует отметить, что подобная мера увеличит возможности туристов посетить Курилы. Повлияют полеты и на столицу Приморья. Взрывной рост гостей дальневосточной столицы ожидается во Владивостоке.

Анатолий Бобраков добавил, что раньше отправиться на Курилы можно было только через Южно-Сахалинск. Однако в ближайшее время все желающие сами оценят эффективность нововведения.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что приморцам разрешили возобновить поездки в восточную туристическую страну. Планировались рейсы из Владивостока, однако полеты не гарантированы.

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