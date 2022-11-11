Электрический чайник LEBEN взял первое место на «Контрольной закупке»

Чайник-победитель. Фото: Галамарт.

В передаче «Контрольная закупка» электрический чайник LEBEN уверенно занял первое место, обогнав конкурентов на всех этапах: выбора по дизайну в магазине, тестирования в лаборатории и, наконец, тестирования в домашних условиях. Признано: чайник соответствует всем требованиям безопасности и максимально удобен в быту! Вот и ответ для тех, кто мучительно раздумывает над тем, какую модель выбрать, чтобы она была качественной и прослужила долго. А весь ассортимент бренда представлен в народном магазине «Галамарт», который к тому же приготовил очень приятный сюрприз для своих покупателей.

12 ноября вас ждет акция «Второй товар за 1 рубль» на бытовую технику LEBEN: удобной, практичной – словом, бытовой техники «на каждый день», которая четко будет выполнять свои задачи.

12 ноября начнется акция «Второй товар за 1 рубль». Фото: Галамарт.

В обширном ассортименте вы подберете здесь все, что нужно для кухни: от кофеварки и блендера – до тостера и электрического гриля. Обратите внимание и на технику для дома: в «Галамарте» вы найдете утюги, отпариватели и пылесосы. И, конечно, не обошли вниманием категорию «для красоты» – вот где настоящий рай для женских сердец! Мощные профессиональные и дорожные фены, утюжки, плойки и многофункциональные стайлеры, триммеры и электрические щетки – все, что нужно для ухода за собой, а заодно и варианты полезных подарков для близких.

Итак, акция пройдет в субботу, 12 ноября. Выходной день и выгодный шопинг – сразу два удовольствия в одном!

В ассортименте можно найти все, необходимое для кухни. Фото: Галамарт.

На правах рекламы.

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