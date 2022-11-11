Владивосток и пригород вечером погрузились в сильные пробки

Спуск на Шнефера. Фото: Руслан Новиков.

В пятницу, 11 ноября, приморская столица погрузилась в масштабные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Карты», загруженность дорог в городе оценивается на девять баллов.

Вот уже несколько месяцев с наступлением вечера дорожное движение в городе словно застывает. И не только по пятницам, когда все особенно торопятся домой. Самые сильные пробки сковывают центр: Некрасовскую, Светланскую, Алеутскую, Семеновскую и Адмирала Фокина. Заторы образовываются в районе проспектов Красного Знамени и Океанского.

Не обошла пробка и Золотой мост, затор там достигает нескольких километров. Движение затруднено также на трассе Владивосток – Находка. По сообщению очевидцев, в Смоляниново и Царевке ремонтируют дорожное полотно. Из-за этого вместо привычных двух часов люди тратят на дорогу значительно больше.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про проблемы с дорожным движением в городе. Приложение уже который раз оценивает пробки на семь, а то и девять баллов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.