Тысячи мобилизованных приморцев уже получили краевые выплаты

По состоянию на 10 ноября почти четыре тысячи мобилизованных жителей Приморья получили единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом губернатору Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба доложила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

По словам главы минтруда края, выплаты перечисляют по спискам, которые до этого в министерство направило военное ведомство.

– На сегодняшний день поданы данные более чем на 5,5 тысячи человек, максимально быстро их отрабатываем и перечисляем деньги, – добавила она.

Выплаты мобилизованным находятся на особом контроле у властей края. Об этом рассказал Олег Кожемяко:

– Ребята – на фронте, их семьи – здесь. Мы все заинтересованы как можно быстрее завершить все выплаты, – отметил губернатор.

Для этого глава Приморья поручил задействовать дополнительных специалистов министерства труда и социальной политики и администраций муниципалитетов. Это позволит ускорить обработку документов мобилизованных.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о выплатах и льготах, которые положены мобилизованным жителям и участникам СВО, включая добровольцев.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.