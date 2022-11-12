Вечером во Владивостоке похолодает до +4°C. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В субботу, 12 ноября, в Приморье ожидается южный умеренный до сильного ветер, вечером сильные порывы задуют на побережье края. Ворвутся осадки, а столбики термометров покажут от +1°C до +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность. Ожидается небольшой дождь, вечером – умеренный, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, позже он сменит свое направление на север. Температура воздуха достигнет +8...+10°C, в темное время суток похолодает до +2...+4°C.

В Уссурийске облачно, пройдут осадки, которые усилятся вечером. Умеренный до сильного южный ветер. Столбики термометров покажут +8...+10°C, вечером они опустятся до +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, дождь, умеренный до сильного южный ветер. Температура воздуха поднимется до +10...+12°C.

Напомним, что днем 12 ноября и ночью 13-го числа в Приморье пройдут сильные дожди и снег, также ожидается гололедица на дорогах. За 12 часов выпадет 50 миллиметров осадков. Из-за ухудшения погодных условий на трассах в крае перекроют перевалы для очистки и обработки противогололедными веществами.

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