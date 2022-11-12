Прокуратура заинтересовалась аварией на сетях теплоснабжения, которая оставила 38 домов без отопления

Ведомство проконтролирует ликвидацию последствий аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После порыва на сетях теплоснабжения в районе дома на Липовой, 2 в приморской столице прокурор Первомайского района Александр Занчев организовал проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ведомство проверит, соблюдаются ли требования законодательства в области ЖКХ, после чего примет соответствующие меры. На личном контроле также находится ликвидация последствий аварии.

Представители ведомства добавили, что из-за аварии на сетях теплоснабжения пострадали 38 многоквартирных домов на улицах Гульбиновича, Калинина, Кизиловой, Могилевской, Херсонской, Черёмуховой.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о порыве, который произошел на Липовой, 2. Специалисты «ВПЭС» перекрыли теплоснабжение в 10 часов утра, а когда кипяток сошел, приступили к устранению неполадок.

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