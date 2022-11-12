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НовостиВладивосток12 ноября 2022 1:05

Прокуратура заинтересовалась аварией на сетях теплоснабжения, которая оставила 38 домов без отопления

Представители ведомства контролируют процесс ликвидации неполадки
Павел САХАРОВСКИЙ
Ведомство проконтролирует ликвидацию последствий аварии.

Ведомство проконтролирует ликвидацию последствий аварии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После порыва на сетях теплоснабжения в районе дома на Липовой, 2 в приморской столице прокурор Первомайского района Александр Занчев организовал проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ведомство проверит, соблюдаются ли требования законодательства в области ЖКХ, после чего примет соответствующие меры. На личном контроле также находится ликвидация последствий аварии.

Представители ведомства добавили, что из-за аварии на сетях теплоснабжения пострадали 38 многоквартирных домов на улицах Гульбиновича, Калинина, Кизиловой, Могилевской, Херсонской, Черёмуховой.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о порыве, который произошел на Липовой, 2. Специалисты «ВПЭС» перекрыли теплоснабжение в 10 часов утра, а когда кипяток сошел, приступили к устранению неполадок.

Также мы рассказывали о сливе неизвестной жидкости оранжевого цвета в реку Объяснения. Амурская природоохранная бассейновая прокуратура займется комплексной проверкой.

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