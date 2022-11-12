Конфликт двух жителей Приморья обернулся перестрелкой

Ссора мужчин попала на камеру видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

Кто-то просыпается ранним утром под пение птиц или оглушительную дрель соседей, а вот жителей домов на улице Ленина в Спасске-Дальнем из мира снов вырвал звук автоматной очереди. В местном ресторане посетитель устроил стрельбу.

По рассказам очевидцев, примерно в шестом часу утра на улице раздались звуки выстрела. Оказалось, что посетители ресторана «Маки» из-за чего-то поругались, один из приморцев попытался решить конфликт с помощью оружия.

Судя по кадрам, мужчина выстрелил в ноги своего соперника, но можно предположить, что пули попали в землю. Сами очевидцы поделились, что в асфальте есть следы от снарядов.

Звуки привлекли друзей конфликтующих приморцев. Выстрелив еще раз, владелец автомата вместе с товарищами сел в машину и уехал.

По словам местных жителей, ситуацией уже заинтересовалась местная полиция. Остается загадкой, из-за чего поругались мужчины, также неизвестно, есть ли пострадавшие. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД Приморья за комментарием.

Напомним, что в конце октября во Владивостоке пьяный посетитель стриптиз-клуба устроил стрельбу в заведении. Из-за семи выстрелов пострадали два человека, а сам мужчина два месяца проведет в СИЗО.

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