В Артеме устранили крупную аварию, которая оставила весь город без воды

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Приморье устранили аварию, из-за которой жители Артема и ближайших городов остались без воды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе администрации города, уже запущена ВНС Новая, а после нее заработали Заречная и Центральная. Вода постепенно начала поступать в дома населенных пунктов.
Напомним, что авария на водоводе рядом с микрорайоном Угловое произошла в пятницу, 11 ноября. Порыв составил 1200 миллиметров. Без воды остались жители не только Артема, но и Кневичи, Суражевки, поселка Заводской, а также Международный аэропорт Владивосток и жилой массив «УПТФ».
Позже в пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что водоснабжения лишились больше 900 многоквартирных домов и больше 5,5 тысяч частных помещений. Прокурор города Артем Андрей Камболин посетил место ремонтных работ. Также ведомство организовало проверку о соблюдениях требований законодательства в области ЖКХ.
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