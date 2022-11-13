Тысячи жителей центра Владивостока внезапно остались без света из-за аварии на подстанции

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийное отключение электроэнергии произошло на подстанции «Эгершельд» в одноименном районе Владивостока. Без электроэнергии остались Полевая, Крыгина, Парусная, Шкотовский маяк, Рейдовая, Лукоморье, Американская улицы.

Причину отключений не пояснили, однако, как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в компании, обслуживающей теплосети, аварийные бригады оперативно выехали на место. Специалисты обещали восстановить подачу энергии к 10 часам. Ранее об отключениях сообщили сами жители: переживали, что повторится сценарий ледяного дождя, когда электропитания не было неделями. Сети под опекой обслуживающей компании «Оборонэнерго».

Напомним, снегопад во Владивостоке прошел в ночь на 13 ноября. Выпало около 15-20 миллиметров осадков. Одна из крутых улиц города остается закрытой, однако дороги уже обработали реагентами, автобусы вышли на линию. Подробности – в материале.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 10:58.

Отключение энергии продлили до 12 часов.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 14:06. В администрации Владивостока подтвердили, что в дома Эгершельда вернулась электроэнергия в 12:35.

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