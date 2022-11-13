Полиция Приморья ищет жителя, открывшего стрельбу в ресторане Спасска-Дальнего

Кадры с места событий. Фото: принтскрин, Telegram-канал NBS24

Звук автоматной очереди знатно напугал жителей Спасска-Дальнего накануне, 12 ноября. В местном суши-баре на Ленина мужчина внезапно открыл стрельбу: очевидцы полагают, что посетители что-то не поделили, поругались, а один из участников конфликта намерился разрешить ссору раздробленной ногой оппонента. Детали привели в пресс-службе УМВД Приморья.

Пока что сотрудники лишь выясняют обстоятельства. Однако известно, что об инциденте в 5:07 утра сообщил 52-летний мужчина – видимо, его разбудили звуки стрельбы. Местом конфликта оказалась территория у суши-бара «Маки+».

– Полиция разыскивает участников и опрашивает очевидцев произошедшего. <...> Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений в полицию не поступало, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, мужчина с огнестрелом выстрелил в ноги сопернику. Гильзы остались на земле, следы огнестрела есть в асфальте. Попал ли буйный спорщик в цель – неизвестно. Все стороны конфликта молниеносно скрылись после шумихи.

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