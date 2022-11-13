Мужчина погиб от пули в ходе бандитской разборки во Владивостоке

В драге столкнулись две группировки. Фото: принтскрин видео.

На улице Русской во Владивостоке произошла кровавая разборка в стиле лихих 90-х. Видео с дракой и выстрелами попало на камеры очевидцев. Судя по всему, одного из участников «стрелки» пристрелили, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в социальных сетях, конфликт завязался между приморцами и дагестанцами, когда вторые приехали «выбивать» долги. Перепалка переросла в драку, у одного из мужчин оказался боевой пистолет. Он выстрелил в неприятеля, когда тот набросился на него.

От выстрела дагестанец скончался в больнице. Как отмечают в сети, его звали Мухтар, ему было 33 года. Подозреваемого в убийстве задержали: сначала товарищи погибшего, затем сотрудники органов. В приморском СК сообщили, что к преступлению причастен 53-летний мужчина.

– По версии следствия, 9 ноября 2022 года на улице Русской в городе Владивостоке произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого подозреваемый произвел выстрел в голову потерпевшего. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в ведомстве.

Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.

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