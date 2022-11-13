«Мы – надежный тыл»: жены 155-й бригады из Приморья записали трогательное послание мужьям

Иллюстрация из архива. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Администрация Шкотовского муниципального района опубликовала обращение женщин, чьи мужья сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины и новых территориях России. Жены рассказали, что останутся надежным тылом для приморцев.

– Дорогие защитники! Верим, что вы стойко выдержите испытания и вас ничто не сломит. Верим, что вы самые мужественные и благородные <...> Вы – пример для ваших детей. Верим, что скоро будем встречать вас с победой, и любим.

Видео заканчивается подписью «Я жду тебя, душа моя». Имена тех, кто участвовал в записи обращения, в администрации не привели.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что военнослужащие 155-й бригады прорвали оборону Павловки. В сети появились сообщения о том, что там ведутся жестокие бои, однако информацию опровергли в Минобороны России. Подробности истории и успехи 155-й приморской бригады – в отдельном материале.

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