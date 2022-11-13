Ветер и умеренные осадки прогнозируют Приморью синоптики после снегопада 13 ноября

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье 13 ноября погоду определяет тыловая часть уходящего циклона. Местами в крае пройдут умеренные и небольшие осадки, гололед останется на дорогах до конца дня. Прогнозы на воскресный день и понедельник, 14 ноября, привел портал «Примпогода».

Температура во многих южных районах края останется положительной: от -2 до +6 градусов. В Приморье сохранится умеренный и сильный ветер на побережьях. Во Владивостоке 13 ноября без осадков, но ветрено. На отдельных участках сохранится гололедица. Температура не поднимается выше отметки в -1 градус.

В Уссурийске переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C. В Находке теплее, столбики термометров повысятся до 4 градусов тепла. Однако сильный ветер в городе сохранится.

В начале следующей рабочей недели погода наладится. Циклон прекратит влиять на край, однако в Приморье начнутся морозные ночи из-за холодных воздушных масс.

– Дневные температуры +2…+8 °C, на севере сохранится слабоотрицательный температурный фон. Во Владивостоке осадков не предвидится. Минимальная температура -1…-4 °C, максимальная +2…+5 °C, – рассказали синоптики.

Напомним, прошедший снегопад принес Владивостоку массовую аварию, снес крыши. Губернатор Приморья призвал водителей не выезжать на дороги.

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