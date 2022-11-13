Полиция устанавливает, из-за чего 10-летняя девочка в приморском поселке ночевала в подъезде

Коврики, на которых спала 10-летняя девочка. Фото: Telegram-каналы Дуная

Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о том, что 10-летняя девочка провела ночь в подъезде дома в поселке Дунай, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Ранее редакция писала о том, что девочку, вероятно, не пустили домой выпившие родители. Подробности истории приведены в отдельном материале. Напомним, по словам соседей, это не первый подобный случай. Девочка якобы и ранее сбегала из дома. В этот раз она провела ночь в подъезде дома. Спала на двух ковриках, которые едва ли могут заменить даже покрывало.

Как уже рассказывала редакция, органы опеки также проводят проверку из-за случившегося. Детский омбудсмен региона подтвердила редакции, что девочка в порядке. Полицейские устанавливают очевидцев и обстоятельства происшествия. Решение будет принято в соответствии с законом.

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