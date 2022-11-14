Утро во Владивостоке Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 14 ноября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до 4 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице без дождей, переменно облачно. Слабый до умеренного ветер возьмет направление с севера. Утром во Владивостоке достаточно холодно: -4...-6°С. Днем – от 0 до 2 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также без осадков, ветер слабый до умеренного, но здесь заметно холоднее: утром -12...-14°C, в течение дня 0...+2°С.

В Находке температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -3...-5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный.

Кстати, согласно многолетним наблюдениям, самым теплым 14 ноября во Владивостоке было в 1998 году. Тогда температура воздуха достигала +12,6 °С. Самым холодным этот день был зафиксирован в 1979 году, отмечалась температура в −17,1 °С. В целом синоптики сообщают, что этот день чаще был холодным.

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