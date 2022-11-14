Мужчину в Приморье «кинули» на 11 тысяч долларов

Мужчина решил обменять валюту на рубли. Фото: Иван МАКЕЕВ

У мужчины в Приморье украли 11 тысяч долларов. Чтобы провернуть дело, злоумышленник представился фарцовщиком, приманил жертву к себе и отобрал деньги. Полиция уже нашла рэкетира и завела уголовное дело. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Как отметили в УМВД края, в органы обратился 47-летний житель Владивостока. Он рассказал, что целых семь лет откладывал средства в валюте, чтобы купить на них жилье. Мужчина решил обменять свою сумму на рубли и списался в интернете с неким Александром, который предложил выгодные условия. Вечером в салоне автомобиля на улице Русской произошла встреча.

«Перекупщик» не стал долго церемониться и, завидев деньги, брызнул в мужчину из газового баллончика. Тут же подбежал еще один парень и вместе с нападающим избил владельца 11 тысяч долларов, отобрав у него наличку.

– В ходе проведения оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Советского района по подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержан 18-летний житель Владивостока. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном. Поиски соучастника продолжаются, – отметили в региональном УМВД.

Полицейские уже завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». 18-летнему рэкетиру грозит лишение свободы на срок до семи лет. Его заключили под стражу.

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