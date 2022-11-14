Отправили на курсы русского языка: известный во Владивостоке вуз допустил ошибки в названиях университетов

В ближайшие дни надписи пообещали заменить. Фото: ТК «Провинциальное телевидение»

На территории Владивостокского государственного университета появилась табличка. Стрелки на этом стенде указывают расстояние до популярных мировых вузов, в том числе до МГУ и ДВФУ. Все бы ничего, но очевидцы обнаружили ошибки в нескольких названиях. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

На железной стойке написано, что до Стэнфорда больше 12 тысяч километров. При этом название учебного заведения написано через букву «е», а у Сорбонны, до которой почти 9 тысяч, пропущена буква «н».

В пресс-службе ВВГУ рассказали, что нашли неграмотного дизайнера, он признал свою вину. В ближайшие дни надписи пообещали заменить.

– Дизайнера отправили на курсы русского языка. Предлагаем лекции по этому предмету сделать обязательными, – отметили в пресс-службе ВВГУ.

К слову, от стенда можно проследить расстояние и до других университетов. Например, до Гарварда оно составляет 10 250 километров, до Оксфорда – 8630, до СПбГУ – 6559.

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